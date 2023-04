Sprudelnde Gewinne mit Wasser-Aktien

In Frankreich wird bereits Wasser rationiert. Auch der Norden Italiens ist von der grĂ¶ĂŸten DĂŒrre seit 70 Jahren betroffen. Der Po, der lĂ€ngste Fluss Italiens, ist quasi zu einem Rinnsal verkommen. Wassermangel wird zu einem immer grĂ¶ĂŸeren Problem, auch in Europa. Zwar ist unsere ErdoberflĂ€che mit rund 70 Prozent von Wasser ĂŒberzogen, aber SĂŒĂŸwasser macht gerade mal 2,5 Prozent der weltweiten Wasserreserven aus. Die enorme Bedeutung von Wasser verspricht hohe Renditen an den Börsen.

Nachdem Wasser fĂŒr alle Teile der Menschheit ein wichtiges Gut ist, sollte es bei einem Investment in Wasser-Aktien nicht darum gehen, arme Teile der Weltbevölkerung durch Wassermonopole und zu hohe Wasserpreise auszupressen oder von DĂŒrrekatastrophen zu profitieren. Vielmehr sollte der Gedanke im Mittelpunkt stehen, nachhaltig und ökologisch orientierten Unternehmen das notwendige Kapital zur Entwicklung ihrer Lösungen zur VerfĂŒgung zu stellen. Zu den grĂ¶ĂŸten Einzelwerten in diesem Sektor zĂ€hlen der US-Wasserversorger American Water Works, der französische Abfall- und Wasserwert Veolia und der US-Pumpenhersteller Xylem.

American Water Works (ISIN: US0304201033) ist der grĂ¶ĂŸte und geografisch diversifizierteste Investor in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasser der USA. Das Unternehmen bedient mehr als 14 Millionen Menschen in 24 US-Bundesstaaten. American Water Works betreibt den Großteil seiner GeschĂ€fte ĂŒber regulierte Versorgungsunternehmen, die Kunden mit Wasser versorgen und Abwasserleistungen anbieten. Die Aktie des Unternehmens hat zwar in den letzten zwölf Monaten Federn lassen mĂŒssen und rund zehn Prozent verloren, aber in den vergangenen fĂŒnf Jahren konnte sie ein dickes Plus von ĂŒber 74 Prozent erzielen.