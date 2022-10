Sozial, ökologisch und nachhaltig investieren

Nachhaltige Geldanlagen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Einstellung der Menschen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit schlägt sich auch in ihren Geldanlagen nieder. Nach einem erneut deutlichen Wachstum der nachhaltigen Geldanlagen um 61 Prozent wurde in Österreich zum Stichtag 31.12.2021 knapp jeder dritte Euro nachhaltig angelegt. Das Gesamtvolumen in Höhe von 63 Milliarden Euro markiert gleichzeitig einen historischen Höchstwert für das unter Berücksichtigung von umweltbezogenen, sozialen und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung bezogenen Kriterien verwaltete Vermögen.

Insbesondere Privatanleger legten nochmals deutlich mehr Kapital in nachhaltige Anlageprodukten an. Ihre nachhaltigen Geldanlagen stiegen um 164 Prozent auf 31,70 Milliarden Euro. Berücksichtigt man zusätzlich die Kapitalanlagen, für die Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene verankert sind, ergibt sich eine Gesamtsumme von 134,14 Milliarden Euro für verantwortliche Investments in Österreich. So die Ergebnisse des Marktberichts 2022 des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG).