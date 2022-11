So viel Sparpotenzial gibt es im Alltag

3. Versicherungen optimieren lohnt sich

Um bei Versicherungspolizzen nicht zu viel oder doppelt zu zahlen, sollten laufende Verträge regelmäßig optimiert werden. Am besten mit einem Versicherungsmakler durchrechnen und vergleichen. Laut durchblicker.at liegt das Einsparungspotenzial bei Unfall- und Haushaltsversicherungen bei 200 Euro. Bei Lebensversicherungen lassen sich 400 Euro und beim Auto bis zu 700 Euro sparen.

4. Günstigere Tarife bei Handy & Co

Wer monatlich unlimitiert Minuten, unlimitiert SMS und 30 GB Datenvolumen nutzt, kann mit dem richtigen Tarif bis zu 150 Euro im Jahr sparen. Einfach beim Provider nach einem passenden Tarif fragen, oder wechseln, wenn keine Vertragsbindung mehr besteht.

5. Unnötige Apps und alte Abos kündigen

Als Einzelposten gesehen sind die Beträge nicht hoch: drei Euro für die App, zehn Euro für den Musikstreamingdienst, 15 Euro für Netflix und Co. „Ein unnötiges Abo, das ich in besseren Zeiten abgeschlossen habe und das nun monatlich das Konto belastet, bitte kündigen“, so Clemens Mitterlehner.