Sicherheit, auch wenn der Wind sich dreht

Wer eine Fondspolizze abschließt,der investiert zwar in Wertpapiere, aber durch einen sorgfältig zusammengestellten Fondsmix lassen sich die Risiken gut streuen und selbst in herausfordernden Börsenphasen Erträge erwirtschaften. „Professionelle Fondsmanager haben darüber hinaus die veranlagten Gelder im Blick und reduzieren die Risiken, sobald sich der Wind an den Kapitalmärkten dreht. Ein entscheidender Faktor dabei ist, dass das Rendite-Risiko-Profil immer den persönlichen Bedürfnissen entspricht, damit einem die Sorgen um das veranlagte Geld nicht den Schlaf rauben“, erklärt Manfred Bartalszky, Vorstand bei der Wiener Städtischen Versicherung.

Ein klarer Vorteil bei Fondspolizzen ist zudem die große Flexibilität. Dazu sagt Ronald Kraule, Vorstand Personenversicherung der ERGO Versicherung: „Fondsgebundene Lebensversicherungen bieten Kunden hinsichtlich der Auswahl an Fonds eine besonders hohe Flexibilität und Vielfalt. Da bei Fondspolizzen die Auswahl an Fonds jederzeit, also auch während der gesamten Laufzeit, an das Risikoprofil und sich verändernden Renditechancen angepasst werden kann, eignen sich diese besonders gut für jeden Anlegertypen und jede Lebenssituation.“