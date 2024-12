Service: Breites Angebot

Das Projekt wurde zum Erfolg: In den ersten fünf Monaten wurden 1.000 neue Konten eröffnet. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unser ‘Du & Wir-Konto’ so gut angenommen wird. Die Kombination aus einem attraktiven Servicepaket und der Tatsache, dass pro Neuabschluss ein Teil des Kontoführungsentgeldes einem sozialen Zweck zugeführt wird, ist einzigartig“, sagt Nikolaus Juhász, der seit 1. Juli 2024 den Vorstandsvorsitz der BKS Bank übernommen hat.

Die BKS Bank ist eine Universalbank mit Sitz in Klagenfurt, die ökologische und soziale Nachhaltigkeit in den Fokus ihrer Tätigkeit stellt und seit 1964 auch Privatkunden betreut. eMit der Caritas gründete die BKS Bank die „Du & Wir-Stiftung“: Mit einer Einlage von 500.000 Euro wird soziale Rendite erwirtschaftet – und davon profitieren soziale Projekte in Österreich, die Menschen in Not oder Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf unterstützen. Zudem appelliert die BKS Bank an ihre Kunden, Zustifter zu werden, also die Stiftung finanziell zu unterstützen – das ist ab 5.000 Euro möglich. Die Kunden können ebenso das „Du & Wir-Konto“ abschließen: Pro Abschluss fließen 12 Euro automatisch an die Stiftung und die BKS Bank verzichtet auf einen Teil ihrer Kontoführungsentgelte.

Zudem legte die Umfrage fehlendes Wissen der Befragten hinsichtlich der Vergabe von Krediten offen: So wussten lediglich 5 Prozent der Befragten, dass Banken Ausnahmekontingente von den strengen Vergaberegeln zur Verfügung stehen und Kreditnehmende somit auch Finanzierungen erhalten können, wenn sie nicht alle Kriterien für einen Kredit erfüllen. Die Situation am Wohnungsmarkt ist aktuell weiter angespannt: Gestiegene Finanzierungskosten, hohe Baukosten und verschärfte Finanzierungsbedingungen sind Gründe für die sinkende Nachfrage im privaten Wohnbau.

Dies ergab eine aktuelle repräsentative Umfrage, die die HYPO NÖ beim Institut für Demoskopie und Datenanalyse in Auftrag gab: Im August 2024 wurden 1.090 Niederösterreicher unter anderem dazu befragt, ob sie sich ihre Wohnsituation noch leisten können. Knapp 60 Prozent der Personen gaben bei der Befragung an, bereits ein Eigenheim zu besitzen. Zwei Drittel davon sagen, dass sie sich ihr Eigenheim in dieser Form heute jedoch nicht mehr leisten könnten. Begründet wird dies mit den gestiegenen Kosten und Preisen sowie der Sorge, dass die aktuellen finanziellen Einnahmen nicht mehr für eine Immobilie reichen würden.

FINANZIERBARES WOHNEN. Leistbarer Wohnraum ist für viele Österreicher weiterhin ein großes Thema – gerade in Zeiten der Inflation und gerade beim Kauf einer Eigentumswohnung bzw. eines Eigentumshauses. Die HYPO Niederösterreich unterstützt dabei als Hypothekenbank die Wohnraumfinanzierung: Im Durchschnitt stellt die HYPO NÖ 770 Millionen Euro im Jahr an Wohnbaukrediten zur Verfügung. Um diese muss jedoch erst angesucht werden. Genau das tun aber viele Menschen nicht – aus Sorge, für einen Kredit ohnehin nicht in Frage zu kommen.

SPAREN. Im September feierte die zur spanischen Banco Santander gehörende Santander Consumer Bank ihr 15-jähriges Bestehen in Österreich. Hier betreut sie 345.000 Kunden und ist auf Barkredite, Teilzahlungen, Kfz-Finanzierungen (Kredit und Leasing) sowie Online-Sparen spezialisiert. Die Bank möchte Dinge des täglichen Bedarfs für alle Menschen finanziell ermöglichen und ist gleichzeitig enger Partner des heimischen Handels. Unternehmenssprecher Robert Hofer zieht Bilanz über die letzten 15 Jahre in Österreich: „Santander hat sich als feste Größe in der heimischen Bankenlandschaft etabliert. Wir sind heute Marktführer bei Konsumkrediten und größter markenunabhängiger Anbieter bei Autokrediten und Leasing. Im Sparbereich zählen wir zu den Bestanbietern am österreichischen Markt.“



Sparen ist für die Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor bedeutend: Per Ende September 2024 betreute Santander mehr als 67.000 Sparkunden. Die durchschnittliche Einlagenhöhe liegt bei 47.000 Euro. Die Spareinlagen entwickelten sich bei der Bank in diesem Jahr positiv – ein starkes Plus von zehn Prozent verzeichnete die Bank in den ersten drei Quartalen. Insgesamt verwaltet die Bank damit Kundeneinlagen von über drei Milliarden Euro. Den Grund für die Lust am Sparen sieht Santander in der veränderten Zinssituation.

Unternehmenssprecher Robert Hofer hält fest: „Die Sparzinsen sind in den letzten zwei Jahren – seit der EZB-Zinswende – deutlich gestiegen und das Sparen ist für viele wieder interessant geworden. Jetzt, wo die Zinsen und die Inflation wieder sinken, möchten viele ihre Ersparnisse zu den aktuell noch höheren Konditionen absichern.“

Neukunden bietet Santander daher derzeit eine Aktion für Tagesgeld an – 3,60 Prozent p.a. Zinsen für vier Monate garantiert. Die Einlagen werden monatlich verzinst, danach gelten die Standardkonditionen (2,30 Prozent p.a.). Beim Festgeld bietet Santander Laufzeiten zwischen drei und 36 Monaten mit aktuell bis zu 2,9 Prozent p.a. (für sechs Monate fix) an.