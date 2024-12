Schulden: Achten sie auf Ihre Bonität

Der KSV1870 hat einen guten Einblick in die Kreditlage der Österreicherinnen und Österreicher und etwa auch in die Lage bei Privatkonkursen. Wie schätzen Sie die Lage derzeit ein? Gerhard Wagner: Bezogen auf die Ausfälle viel besser als möglicherweise angenommen, denn die Teuerung hat bisher keinen negativen Trend ausgelöst. Relevant sind vielmehr die verschärften Kreditvergaberegeln durch die Immobilienfinanzierungsmaßnahmen- Verordnung (KIM-V) in Kombination mit den gestiegenen Zinsen. Neukredite sind dadurch massiv zurückgegangen, wodurch potenzielle Ausfallrisiken in diesem Segment von Grund auf erstickt wurden.

Aufgrund strengerer Kriterien geht die Anzahl an Hypothekarkrediten zurück. Welche Möglichkeiten haben Personen etwa beim Wunsch, Eigentum zu schaffen?

Es ist tatsächlich so, dass sich die Zahl der gewährten Neukredite seit Inkrafttreten von KIM-V halbiert hat. Angesichts der Tatsache, dass der Privatkreditmarkt hochgradig sicher ist und Ausfälle bis dato kaum messbar sind, kann man durchaus die Frage stellen, ob das so gewollt ist. Denn anders als bei den klassischen Konsumkrediten steht werthaltiger Besitz hinter jedem Kredit.

Was die Möglichkeiten der Privatpersonen in der jetzigen Situation betrifft, so muss ich sagen, dass die Vorgaben von den Banken in Österreich einzuhalten sind. Es gilt, was immer schon galt: die eigene Bonität kennen, Unterlagen perfekt aufbereiten, mehrere Kreditangebote einholen. Was uns darüber hinaus aber Sorge bereitet, ist, dass der Hochbau, insbesondere der Wohnbau wie auch das Baunebengewerbe massiv von KIM und der Zinsentwicklung betroffen sind.

Wie kann ich als Privatperson meine Bonität überprüfen und gegebenenfalls an einer Verbesserung dieser arbeiten?

Auf unserer Website www.ksv.at kann jeder eine Auskunft nach Art 15 DSGVO bestellen. Anfragende erfahren so, welche Einträge über

sie selbst gespeichert sind. Gerne führen wir auch Klärungen mit den Banken durch. Wenn es darum geht, die eigene Bonität bzw. das Rating zu verbessern, dann gibt es durchaus ein paar Ansatzpunkte.

Wir empfehlen, Zahlungsstörungen konsequent zu vermeiden, Rechnungen immer pünktlich zu bezahlen – auch kleine Summen. Im Falle von Inkassoforderung sollte rasch nach einer Lösung gesucht bzw. eine Vereinbarung getroffen werden. Vorsicht bei Finanzierungen von Konsumgütern: nur abschließen, wenn diese auch wirklich bezahlt werden können. Auch Kreditraten sollten immer fristgerecht bezahlt werden. Zahlungsverzögerungen können zu einem Eintrag führen. Bei Schwierigkeiten sollte schnell und aktiv mit der Bank gesprochen werden.

Wie kann berechnet werden, ob ich einen Kredit zurückzahlen kann?

Die klassische Haushaltsrechnung ist unverändert das Mittel der Wahl, wobei diese Aufgabe auch von potenziellen Kreditgebern übernommen wird. Die Banken bzw. die Kredit gebende Wirtschaft hat Einsicht in die entsprechenden Datenbanken bei uns. Sie sehen, wie viele Kredite jemand bereits bedient und ob eine weitere Verbindlichkeit die Rückzahlungsmöglichkeiten in Summe übersteigt. Zusammengefasst lässt sich sagen: Durch unsere Daten schützen wir Konsumenten vor Überschuldung und Kreditgeber vor Ausfällen.

Wie kommt es zu verschiedenen Kreditangeboten und Konditionen auf dem Markt und wie können diese für die Einzelnen genutzt werden?

Banken sind Unternehmen wie andere auch und können individuelle Konditionen im Rahmen der Eigenkapitalvorschriften bzw. gesetzlichen Rahmenbedingungen festlegen. Es lohnt sich für Konsumenten aber immer, verschiedene Angebote einzuholen. Auch die Vergleichsplattformen haben in den vergangenen Jahren für einen ersten Überblick einen guten Job gemacht.