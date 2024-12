Private Krankenversicherung: Gut behandelt

SO FRÜH WIE MÖGLICH. Eine private Gesundheitsversicherung ist für Menschen jeden Alters interessant. Deshalb sollte sie nicht erst im Erwachsenenalter abgeschlossen werden. „Die Wiener Städtische beobachtet seit Jahren, dass immer mehr Eltern bereits bei der Geburt ihrer Kinder eine private Gesundheitsvorsorge für diese abschließen. Grundsätzlich ist es ratsam, sich so früh wie möglich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand wirken sich auf die Prämienhöhe und eventuell auf den möglichen Umfang des Versicherungsschutzes aus. Das heißt: Je jünger und gesünder man beim Abschluss ist, desto günstiger fällt die Prämie aus.

„Gesund sein, gesund bleiben, gesund werden – das sind die wichtigsten Themen, wenn es um die eigene Person und um die nächsten Angehörigen geht. Mit der privaten Gesundheitsvorsorge gelingt es, für sich selbst und für die ganze Familie die beste gesundheitliche Versorgung zu sichern“, so Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der Donau Versicherung. Denn: Wer Ruhe zur Genesung hat, wird schneller wieder fit.

Das staatliche Gesundheitssystem in Österreich gerät immer mehr unter Druck. Fachärztemangel, lange Wartezeiten auf Termine beim Kassenarzt oder verschobene Operationen in Krankenhäusern werden nicht erst seit der Corona-Pandemie immer mehr zum Alltag. Das Leben ist nicht immer berechenbar und eine Erkrankung oder ein Spitalsaufenthalt kann jedem passieren – egal wie alt man ist. Um dann rasch die beste Behandlung zu bekommen und zahlreiche Vorteile zu genießen, ist eine private Krankenversicherung sinnvoll. Diese ersetzt nicht die gesetzliche Krankenversicherung, sondern ist als zusätzliche Absicherung zu verstehen.

"Es ist ratsam, sich so früh wie möglich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand wirken sich auf die Prämienhöhe aus. "

Wie die Gesundheitsstudie 2024 der Wiener Städtischen zeigte, hält es mit 72 Prozent die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung für sinnvoll, eine private Gesundheitsvorsorge bis 30 Jahre abzuschließen“, so Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen.

Edeltraud Fichtenbauer stimmt dem zu: „Die private Gesundheitsvorsorge sollte frühestmöglich und im Idealfall schon für Neugeborene abgeschlossen werden.

Müssen Kinder oder Jugendliche ins Krankenhaus, ist das schlimm genug. Mit dem Securmed Junior bietet die Donau Versicherung erstklassige Versorgung nach einem Unfall und moderne Behandlungen. Zusätzlich kann man seine Liebsten ins Spital begleiten und helfen, schneller gesund zu werden. Wichtig ist auch, dass diese günstige Versicherung später ausgeweitet werden kann, auch wenn sich der gesundheitliche Zustand ändert.“



INDIVIDUELL ZUSAMMENSTELLEN. Da die Anforderungen an eine private Gesundheitsvorsorge individuell verschieden sind, lassen sich die Leistungen auf die eigenen Bedürfnisse – abgestimmt nach einem Baukastensystem – zusammensetzen. „Sowohl in der Sonderklasse- als auch in der Privatarztversicherung gibt es Tarife mit unterschiedlichem Leistungsportfolio, Jahreshöchstleistungen und Selbstbehaltshöhen.

Wer sich rundum abgesichert wissen möchte, kann auch ein Kombi-Produkt aus beiden Versicherungen wählen. Darüber hinaus bieten wir Zusatzversicherungen wie unser Besser-Leben-Wohlfühlpaket an, mit dem sowohl die körperliche als auch die mentale Gesundheit verbessert werden kann“, so Brandtmayer. Bei der Donau gibt es die Möglichkeit, eine besonders günstige Gesundheitsversicherung abschließen und dann individuell einzelne Bausteine, wie eine Reisekrankenversicherung, eine Absicherung bei Pflegebedürftigkeit und vieles andere, dazunehmen.

Fichtenbauer: „Sehr sinnvoll ist die Kombination einer Sonderklassenversicherung mit einem ambulanten Tarif. Diese Kombination wird am häufigsten gewählt. Unsere Beraterinnen und Berater helfen gerne, damit jeweils die beste Kombination sichergestellt wird.“

GESUNDHEITSVORSORGE. Versicherungen zielen in ihrem Angebot nicht nur auf die Behandlung von Krankheiten und Beschwerden ab, sondern setzen schon vorher, bei der Prävention und der Erhaltung der Gesundheit, an: z. B. durch Gesundheitscoaching oder Vorsorgeuntersuchungen. Denn wird das Risiko für Erkrankungen gesenkt, vermeidet das später hohe Behandlungskosten.

„Die Donau bietet standardmäßig alle zwei Jahre einen Gesundheits-Check im Rahmen der Sonderklassetarife. Darüber hinaus kann Donau Aktiv eingeschlossen werden, ein Programm, bei dem man aus über 200 Wellness-, Freizeit- und Fitnessangeboten im In- und Ausland wählen kann. So gelingt es, einfach und angenehm etwas für die Erhaltung der Gesundheit zu tun“, so Fichtenbauer.