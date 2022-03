Österreichs Kunstmarkt setzt starke Signale

Der österreichische Kunstmarkt boomt. Das ist zum einen der Digitalisierung zuzuschreiben, zum anderen sind Anleger vermehrt auf der Suche nach wertstabilen Möglichkeiten zum Investieren. Der Überlegung „Kunst als alternatives Investment“ kommt eine immer größere Rolle zu. „Durch die momentane Zinssituation und den stark gesättigten Immobilen-Markt zieht es viele Anleger auf den Kunstmarkt. Da ist es unsere Aufgabe als Kunsthändler, Wissen zu vermitteln und Vertrauen zu schaffen. Der erste Kunstkauf ist für viel der Schwierigste, weil es einfach am Anfang viel zu beachten gibt. Ich betreue mittlerweile einige Anleger, indem ich ihnen das anbieten kann, wonach sie suchen. Wichtig ist dabei: Legen Sie in einer Kunstrichtung Geld an, die Ihnen Freude bereitet. Dann kommt die Leidenschaft ganz von alleine“, erklärt der Kunsthändler Nikolaus Kolhammer.

Die Corona-Jahre waren im Kunsthandel voll und ganz der Digitalisierung gewidmet. Von Online-Kunstmessen zu virtuellen Ausstellungen und Online-Auktionen: Die digitale Präsentation von Kunst hat einen ungemeinen Aufschwung erlebt. So konnte das Dorotheum 2021 das beste Jahr in der Geschichte des Hauses verzeichnen. Durch die Möglichkeit des „live bidding“ kommt der Auktionssaal mit dem Auktionator mittlerweile sozusagen ins Haus. „Allein die rasch steigende Anzahl der Online-Gebote zeigt, dass unsere Angebote hervorragend angenommen werden. Dies auch dank der bereits vor der Pandemie groß angelegten Digitalstrategie des Hauses“, erklärt Martin Böhm, geschäftsführender Gesellschafter des Dorotheum und weiter: „Wir arbeiten kontinuierlich am Ausbau der digitalen Präsenz.“ Besonders punktete die Sparte Moderne Kunst. So knackte bei einer Auktion im Juni ein zeitgenössisches österreichisches Kunstwerk weltweit erstmals die Millionengrenze. Das Gemälde „Wilde Tiere sind gefährdet“ von Maria Lassnig wurde für 1,378 Millionen Euro versteigert und erzielte somit einen Auktionsrekord für ein Werk der Künstlerin.