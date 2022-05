Niederösterreichische Versicherung kann sich über ein gutes Ergebnis freuen

2021 ist die NÖ Versicherung sowohl in Schaden/Unfall als auch in Leben über dem Markt gewachsen – in Schaden/Unfall um 6,4 Prozent auf 308,5 Millionen Euro, in Leben gegen laufende Prämien gab es einen Anstieg um 0,3 Prozent auf 47,4 Millionen Euro.

In Summe wuchsen die verrechneten Prämien um 6,3 Prozent auf 359,8 Millionen Euro. Weit über die Hälfte des Neugeschäfts im Bereich Leben entfallen laut dem neuen Generaldirektor Stefan Jauk auf die neue „Öko Fonds plus“ – dieser Trend werde sich im zweiten Halbjahr sogar noch verstärken. Grund für den wohl steigenden Absatz des seit Jahresanfang neu angebotenen Fondsprodukts sei, dass in der klassischen Lebensversicherung ab Juli für Neuverträge der erlaubte Garantiezinssatz auf Anweisung der Finanzmarktaufsicht für alle Anbieter auf Null sinkt. Das neue Produkt ist gemäß den EU-Regeln für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung als nachhaltig klassifiziert und wird laut Jauk von den Kunden gut angenommen. In der klassischen Lebensversicherung werden laut Jauk keine Einmalerläge mehr angenommen.