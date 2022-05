Neuer Tarif: Rechtsschutz mit höheren Summen

Die VAV Versicherung hat ihre Rechtsschutzversicherung überarbeitet. Der Privatrechtsschutz ist in den Varianten „Top Exklusiv“ und „Exklusiv“ erhältlich. In beiden verankert sind Schadenersatz- und Strafrechtsschutz in ganz Europa, Ermittlungsstrafrechtsschutz bis 30.000 Euro (zuvor 15.000 Euro) sowie Anti-Stalking, Schutz bei Mobbing und sexueller Belästigung bis 5.000 Euro.

Bei ihrem „Tarifupdate“ hat die VAV vor allem längere, kostspielige Gerichtsverfahren fokussiert – wie etwa nach einem Verkehrsunfall mit schweren Verletzungen und strittiger Verschuldensfrage. Der neue Tarif bietet nun Versicherungssummen von 150.000 oder 300.000 Euro. Die Versicherungssumme in der Ausfallversicherung wurde ebenfalls erhöht, diese stieg auf 50.000 Euro.

Ausdrücklich abgesichert kann nun auch der Bereich Pflegegeld werden. Hier wird etwa Hilfe bei Streitigkeiten mit der Österreichischen Gesundheitskasse über die Pflegestufe geboten. Der Arbeitsgerichtsrechtsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Arbeits- oder Lehrverhältnissen in einem EU-Staat, der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen oder Island und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen Gerichts oder einer staatlichen Behörde in diesen Ländern gegeben ist.

Auch der Verkehrsrechtsschutz wird im neuen Rechtsschutztarif gedeckt, wahlweise für ein oder alle Kfz. Fix enthalten sind hier neben einem Fahrzeugrechtsschutz innerhalb Europas für Pkw, Motorrad und Anhänger auch die Bausteine „Kfz-Vertragsangelegenheiten“ (europaweit) und „Lenker von fremden Fahrzeugen“ (weltweit). Optional enthalten ist ein europaweit gültiger Fahrzeugrechtsschutz für bis zu drei Lkw. Privat- und Verkehrsrechtsschutz können separat oder kombiniert abgeschlossen werden.