Mit Fondspolizzen durchstarten

Wer sich für die Pension ein finanzielles Ruhekissen schaffen möchte, darf gerade in Zeiten massiver Teuerung sein Geld nicht auf dem Konto oder dem Sparbuch parken, denn so wird es von der Inflation aufgefressen. Ein effektiver Vermögensaufbau ist nur möglich, wenn alternative Veranlagungsformen gewählt und die Ertragschancen des Kapitalmarktes genutzt werden. Beliebte Pensionsvorsorgemöglichkeiten sind vor allem Investments in Fonds, Aktien oder Anleihen sowie eine fondsgebundene Lebensversicherung. Hier wird das Vermögen am Kapitalmarkt chancenreich veranlagt und der geldentwertenden Wirkung der Inflation vorgebeugt.

Die anhaltend niedrigen Zinsen haben den Vorsorgemarkt also nachhaltig verändert. „Mit klassischen Produkten können Kunden ihre Pensionslücke nicht mehr schließen, eine Fondspolizze ist eine ausgezeichnete Alternative, um langfristig Kapital zu erwirtschaften“, weiß Barbara Binder, Teamleiterin Produktmanagement Leben bei Helvetia Österreich. „Bei unserer fondsgebundenen Produktpalette stehen professionell gemanagte Portfolios mit unterschiedlichem Risikoprofil zur Auswahl, die vom renommierten Schweizer Investmenthaus Vontobel zusammengestellt und überwacht werden. Mit der Investition in Fonds hat man die Möglichkeit, von den Chancen an den Kapitalmärkten zu profitieren und attraktive Renditen zu erzielen – so kann der Veranlagungserfolg aktiv mitgestaltet werden.“