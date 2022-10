Medizin gegen die Teuerung

Es bleibt also nur die Möglichkeit, das Ersparte durch ein Investment in Werten wie Aktien, Fonds, Rohstoffe oder Immobilien zu erhalten. Besonders auf lange Sicht braucht man sich bei Fonds wegen der aktuell hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten keine Sorgen zu machen. Grund: Durch den Cost Average Effekt werden bei fallenden Kursen Fondsanteile deutlich billiger eingekauft. Und geht es nach oben, werden weniger Anteile gekauft, weil es teurer ist. Nachdem die Kurse derzeit sehr tief sind, macht besonders jetzt ein Einstieg Sinn.

Angesichts der Umwelt- und Klimaprobleme am Globus bleiben besonders nachhaltige Fonds ein Dauerbrenner. Barco: „Die Nachfrage nach nachhaltigen Fonds ist aus berechtigten Gründen sehr hoch, da sie einem Gebot der Stunde entsprechen. Denn Nachhaltigkeit ist ein zentrales Zukunftsthema. Diese grundlegende gesellschaftliche Veränderung beeinflusst jedes einzelne Themengebiet unseres Lebens und verändert die Wirtschaft dauerhaft.“ Zwar mussten auch diese Fonds in den vergangenen Monaten zum Teil Rückschläge verzeichnen, doch Zukunftsthemen wie saubere Energie und Umwelttechnologien werden in den nächsten Jahren besonders nachgefragt werden.