Kündigung ist der letzte Ausweg

Bei einer Prämienpause wird die Prämienzahlung vorübergehend für einen definierten Zeitraum eingestellt. Das bedeutet, dass die angesparte Summe etwa in der Lebensversicherung geringer ausfällt als beim Vertragsabschluss berechnet. „In der Krankenversicherung ruht während des vorher definierten Zeitraums der Versicherungsschutz, außer nach einem Unfall, da besteht der Schutz weiterhin“, so Sonja Steßl. Doch wie lange kann man die Beiträge aussetzen? Steßl: „Hier gibt es, je nach Art der Versicherung, unterschiedliche Zeiträume. In der Krankenversicherung gibt es die Möglichkeit einer einmaligen kostenlosen Ruhendstellung von bis zu sechs Monaten. In der Lebensversicherung kann die Prämienpause bis zu einem Jahr festgelegt werden.“