„Komplexität der Finanzwelt aufbrechen“

Das Sparverhalten und auch die Bedürfnisse der Bankkunden ändern sich. Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank, gibt einen Ausblick auf das Finanzjahr 2024.

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen auf 4,5 Prozent hochgeschraubt. Dies scheint den Aktienmärkten zu schaden, aber die Anleihen werden wieder attraktiver. Was sollen Anleger jetzt tun?

Gerda Holzinger-Burgstaller: Es stimmt, die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank haben den Aktienmärkten sicherlich nicht geholfen. Aber das bringt auch Chancen. Mit der aktuellen Zinssituation rücken Anleihen wieder stärker in den Fokus der Anleger. Besonders in einem Umfeld, in dem sowohl die Inflation als auch die Zinssätze ihren Höchststand erreicht zu haben scheinen.

Macht das nicht auch Sparbücher wieder attraktiv?

Die jüngsten Zinsanhebungen haben dem klassischen Sparkonto sicherlich neuen Auftrieb gegeben. Aber interessant ist, dass alternative Anlagen, die in der Nullzinsphase populär wurden, immer noch stark gefragt sind. Das unterstreicht die Umfrage, die wir anlässlich des Weltspartags durchgeführt haben.

Wie wichtig ist das Sparen in Österreich?

Es hat einen enormen Stellenwert. Acht von zehn Österreicher sagen, dass es ihnen wichtig ist, Geld beiseitezulegen. Das ist beeindruckend.

Wie hat die Nullzinsphase das Verhalten Ihrer Kunden beeinflusst?

Viele haben aktiv Geld vom Giro- auf ein Sparkonto verschoben, um von höheren Zinsen zu profitieren. Aber viele lassen ihr Geld unverzinst auf dem Girokonto.