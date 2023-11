Investieren in Europa oder doch den USA?

Zinssenkungschance

Die wirtschaftliche Verlangsamung und sinkende Inflationsraten dürften den Anstieg der Zinsen dämpfen. Für 2024 wird eine mögliche Zinssenkung erwartet. Stadlberger: „Nicht zuletzt deshalb rückt der Euro-Anleihenmarkt ins Zentrum des Interesses. Allgemein investieren wir gerne am Heimatkontinent. In der Eurozone gibt es ein breites Spektrum an Unternehmen, ohne Währungsrisiken zu kaufen. Aber auch die großen Marktplätze Schweiz und Großbritannien haben attraktive Konzerne zu bieten, die wir so zum Teil in der Eurozone nicht finden.“ Für Stockpicker sind derzeit einige Perlen mit einer sehr günstigen Bewertung zu haben.