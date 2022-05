Immobiliengestützte Altersvorsorge: Finanziell sorgenfreie Pension

Da Wohnrechtsangelegenheiten mitunter eine komplexe Sache darstellen, benötigt dieses Thema absolutes Expertenwissen. Das Unternehmen meinwert vereint in seinem Team mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Recht, Immobilien und Beratung und auch bei den Partnerbetrieben wie Rechtsanwälten und Notaren handelt es sich um ausgewiesene Top-Experten. „Diskretion, Fairness und Transparenz zeichnen meinwert aus“, so Hans-Joachim Werfring, Geschäftsführer meinwert.