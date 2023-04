Die steigenden Leitzinsen und die dadurch verteuerten Kredite sowie die strengeren Kreditvergaberichtlinien durch die Finanzmarktaufsicht hinterließen Spuren am Immobilienmarkt. Laut Österreichischer Nationalbank wurde der Trend steigender Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal 2022 unterbrochen. So halbierte sich die Veränderungsrate der Immobilienpreise zum Vorjahresquartal in Wien auf 4,8 Prozent (nach +9,6 Prozent im dritten Quartal) und im restlichen Bundesgebiet auf 5,6 Prozent (nach +12,0 Prozent im dritten Quartal). Macht es jetzt Sinn, in Immobilien als Inflationsschutz zu investieren?

Harald Friedrich, Stv. Vorsitzender des Vorstandes der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) in Österreich: „Aktuell sind bei den meisten Assetklassen keine nennenswerten Preisrückgänge zu beobachten. Auffallend ist jedoch die zum Erliegen gekommene Entwicklungstätigkeit von Projekten.“ So lag laut OeNB die Anzahl der Wohnungen in Wien im Jahr 2022 um knapp 30.000 unter dem Gleichgewichtswert. Friedrich: „Wir erwarten deshalb ab 2025 ein eingeschränktes Angebot bei einer gleichbleibenden oder sogar steigenden Nachfrage.“