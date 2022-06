Urlaubszeit ist auch die Hochsaison für Kriminelle. Tereza Uksová, Country Manager Global Payments Österreich: „Haben es früher die Diebe und Betrüger hauptsächlich auf das Bargeld abgesehen, so wollen Kriminelle heute gleich die gesamte Identität stehlen. Auffällig ist dabei, dass die Täter immer öfter über ein hohes Maß an technischem Wissen verfügen.“ Hier vier Tipps, wie sie sicher durch den Urlaub kommen.

1. PIN und Karte getrennt aufbewahren

Es ist der wohl älteste Ratschlag, wenn es darum geht, sich vor Kreditkartenbetrug und -missbrauch zu schützen, und trotzdem wird er nicht immer beherzigt: PIN und die Kreditkarte sollten immer getrennt und nicht in derselben Geldbörse aufbewahrt werden. Uksová: „Diese Maßnahme beugt in erster Linie dem direkten Betrug vor, aber auch die Bank übernimmt den Schaden nicht, wenn nachgewiesen werden kann, dass der PIN auf der Karte notiert war oder sich in der selben Geldbörse befand.“ Ganz wichtig ist auch, dass die Eingabe der Geheimzahl immer verdeckt erfolgt. Übrigens sollte man vor der Freigabe der Zahlung auch immer überprüfen, ob der Rechnungsbetrag auf dem Zahlungsterminal auch mit der Rechnungssumme übereinstimmt.

2. Karten-Limit einrichten

Jede Kreditkarte hat ein Limit und gerade im Urlaub ist das besonders wichtig. Das senkt nicht nur das Schadensrisiko für die Bank, sondern auch des Kartenbesitzers. Uksová: „Sollte es Betrügern trotz aller Sicherheitsvorkehrungen gelingen, die Karte zu knacken, dann ist mit dem Limit zumindest gewährleistet, dass auch der Schaden limitiert ist.“