Gold oder doch Bitcoin?

Hohe Schwankungen

Langfristig betrachtet ist der Bitcoin für Investoren eine Erfolgsgeschichte. War der erste bekannte Wechselkurs bei 0,08 US-Cent pro Bitcoin, so notiert dieser heute bei 27.406 US-Dollar pro Bitcoin. Aber die Kursschwankungen sind groß. Notierte der Bitcoin im November 2021 bei einem Kurs von über 60.000 US-Dollar, so rutsche der Kurs 2022 massiv ab und lag imDezember 2022 bei 16.571 US-Dollar. Tertinegg: „Bitcoin als junge Technologie mit noch relativ geringer Sättigung hat natürlicherweise starke kurzfristige Schwankungen. Anstatt sich auf diese zu fokussieren ist es viel sinnvoller, die langfristige Entwicklung zu betrachten. Zusätzlich sollte man verstehen, dassmanmit demBesitz von Bitcoin in eine völlige andere Art von Geld wechselt, die große Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit bietet.

Langfristig anlegen

Wenn man sich dazu entschieden hat, am Bitcoin System teilzunehmen, dann sollte man am besten folgende Regeln beachten: Kein Kapital investieren, das anderweitig gebraucht wird und eine Haltedauer von zumindest fünf Jahren einplanen. Bitcoins sollteman außerdemso wie Gold selbst verwahren und nicht an einer Börse. Um den Durchschnittskosteneffekt zu nutzen, sollte man regelmäßig Bitcoin in kleinen Tranchen kaufen.