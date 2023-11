Die vielen aktuellen Krisen lassen Gold boomen

Physisches Gold: Eine direkte Investition in Gold kann durch den Erwerb von Goldmünzen und Barren erfolgen. In Österreich sind Anbieter wie Münze Österreich, Ögussa und Philoro vertreten. Eine besonders beliebte Goldanlagemünze ist der „Wiener Philharmoniker“. Die kleinste Variante, der 1/25-Unze Gold Wiener Philharmoniker, ist für 97,87 Euro erhältlich. Die gängige Ein-Unzen-Münze wird aktuell für 1.927,40 Euro angeboten, während der Ein-Kilo-Goldbarren 61.576,07 Euro kostet.

iShares Physical Gold ETC (ISIN: IE00B4ND3602): Exchange Traded Commodities (ETC) sind börsengehandelte Rohstoffe. Der iShares Physical Gold ETC nimmt nur Gold an, das den Good-Delivery-Standards der London Bullion Market Association (LBMA) entspricht. Dieser ETC ermöglicht den Zugriff auf den Gold-Spotpreis in US-Dollar. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,12 Prozent p.a. ist er sehr günstig. Er verfolgt die Performance des Index über eine besicherte Inhaberschuldverschreibung mit realen Edelmetallreserven.