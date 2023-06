Finanzwirtschaft: Jetzt kann es wieder aufwärts gehen

Die Pandemie ist überstanden und endlich kann wieder unbeschwert gefeiert werden. Das spürte man auch bei der festlichen Gala im Palais Niederösterreich, bei der im Rahmen des FMVÖ-Recommender-Awards 2023 Preise und Gütesiegel an die glücklichen Gewinner verliehen wurden. Das Who is who der österreichischen Finanzbranche fand sich ein, um die Preisträger zu feiern. Erich Mayer, FMVÖ-Präsident, meinte in seiner Begrüßungsrede: „Nach dem disruptiven Digitalisierungsschub durch die Covid-19-Pandemie ist die Finanzbranche als integrativer Bestandteil des Wirtschaftskreislaufes nun durch weitere multiple Krisen gefordert. Wir haben daher als Schwerpunkt für 2023 und auch als Motto der heutigen FMVÖ-Recommender-Gala ‘Wert der Herausforderungen’ gewählt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Herausforderungen als Chance zu definieren, und zeigen gemeinsam mit Branchenvertretern und Experten mögliche Lösungswege auf.“