Finanzierungen: Hoffnung am Horizont

Laut einer UniCredit Bank Austria-Analyse führten der Zinsanstieg und die verschärften Kreditregeln 2023 zu einem Rückgang der Immobilienpreise in Österreich um 1,5 Prozent, während die Nettoeinkommen um fast acht Prozent stiegen. Gerda Holzinger Burgstaller, Chefin der Erste Bank, sagt dazu: „Die Nachfrage nach Eigentum ist nach wie vor rückläufig. Die Menschen weichen auf Miete aus, was steigende Mieten zur Folge hat.“

Ein Fixzinskredit mit einer Laufzeit von 25 Jahren in der Höhe von 300.000 Euro kostete 2022 rund 1.000 Euro. Heute wäre eine monatliche Rate von rund 1.378 Euro zu berappen, also 38 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren.“ Daher empfiehlt Holzinger-Burgstaller: „Aufgrund der besseren Kalkulierbarkeit und damit höheren Sicherheit empfehlen wir nach wie vor Fixzinsvereinbarungen abzuschließen.“

Strenge Regulierung

Die KIM-V ist in der Immobilien- und Finanzwelt zu einem echten Reizwort geworden. Laut KIM-V muss der Eigenmittelanteil bei der Aufnahme von Krediten mindestens 20 Prozent betragen. Außerdem dürfen Wohnbaukredite nicht länger als 35 Jahre laufen und die Rückzahlungsrate darf maximal 40 Prozent des verfügbaren Nettohaushaltseinkommens (DSTI-Quote) ausmachen. Das führte zu einem Einbruch des Wohnbaufinanzierungsgeschäfts bei den Banken. Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) belegen einen steilen Rückgang in der Vergabe neuer Wohnbaukredite: Von 2,7 Milliarden Euro im Juli 2022 sank das Volumen auf 1,3 Milliarden Euro im August 2022 und fiel weiter auf 0,8 Milliarden Euro im November 2023, was die anhaltende Schwäche des Marktes unterstreicht.

Meixner: „Während die Mindesteigenkapitalvorschriften und Maximallaufzeit noch tragbar wären, so „killt“ die DSTI-Quote einen Großteil der Anfragen, denn die 40 Prozent Schuldendienstquote beziehen sich auf alle Ratenverpflichtungen, die der Kreditnehmer gegenüber Banken oder Leasinggesellschaften hat.“ Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) hat nun eine Vereinfachung bei der Ausgestaltung der Ausnahmekontingente in der KIM-V empfohlen. Dafür sollen in einer Novelle der KIM-V ein einziges institutsbezogenes Ausnahmekontingent in Höhe von 20 Prozent der Neukreditvergabe vorgesehen und die kennzahlspezifischen Ausnahmekontingente aufgehoben werden. Zadrazil: „Die Schaffung eines einheitlichen Ausnahmekontingentes war ein erster wichtiger Schritt, es braucht aber noch weitere Erleichterungen, um Finanzierungen von Wohnimmobilien wieder attraktiver und leichter zugänglich zu machen.“ Creditnet.at-Chef Meixner sieht diese Erleichterungen kritisch: „Solange die Schuldendienstobergrenze von 40 Prozent unangetastet bleibt, sind die Lockerungen lediglich Wahlkosmetik und werden kaum etwas ändern.“