Der Wert des Kunden

Kundenwert im Fokus

Jens Baumgarten und Christoph Stegmeier, Senior Partner bei Simon-Kucher & Partners, sind der Meinung, dass Banken und Versicherer den Kundenwert aktiv managen und ihre Strategien und Prozesse konsequent darauf ausrichten müssen: „Erfolgskritisch sind dabei unter anderem eine wertorientierte Segmentierung, differenzierte Angebote, Preise und optimierte Customer Journeys, insbesondere für die sogenannten „magic moments“ Bei digitalen Banken stehen Kunde und Customer Experience quasi per Definition im Mittelpunkt des Angebots. Dies allerdings in positiven Kundenwert, also Customer Lifetime Value, umzumünzen, ist bisher nur wenigen Anbietern gelungen.“ Für Simon-Kucher & Partner zeigt sich in der täglichen Beratung, dass es bei Banken und Versicherungen letztendlich um drei große Themen geht, um den Wert des Kunden zu steigern: Effizienz in der Akquise, Kundenbindung und den Wert des Kunden weiterentwickeln. Baumgarten: „Banken, die den Wert des Kunden schon in der Vergangenheit in den Mittelpunkt gestellt haben, performen heute deutlich besser als die Mitbewerber. Zudem sehen wir, dass gute Finanzdienstleister auch im Service sehr genau darauf achten, gute Kunden mit Extras zu belohnen und auch einen Teil des Wertes, den der Kunde einbringt, anzuerkennen. Dadurch lassen sich deutlich stabilere Beziehungen zu ihren Top-Kunden aufbauen.“