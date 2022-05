Betongold bietet Sicherheit

Zudem steigen auch die Bonitätsanforderungen an die Kunden. Nicht zuletzt liegt hier die Ursache bei der Finanzmarktaufsicht, die im Dezember 2021 deutlich strengere Mindeststandards bei der Vergabe von Wohnkrediten angekündigt hat. Noch im heurigen Juni sollen die neuen Regelungen in Kraft treten. Meixner: „Wer also noch günstig eine Wohnung finanzieren will, sollte handeln. Fixzinskredite ab 2,25 Prozent sind angesichts einer Inflationsrate von 6,8 Prozent immer noch ein gutes Geschäft. Die Geldentwertung ist deutlich höher als der Zinssatz, den man der Bank für geliehenes Geld bezahlt. Eine Situation, die es in diesem Ausmaß in diesem Jahrtausend noch nicht gab.“

Jochen Reisinger