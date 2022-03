Berg- und Talfahrt an den Börsen – was nun?

Einstiegschancen nutzen

Trotzdem der schwierigen Rahmenbedingungen sollte man derzeit also nicht Pessimismus verfallen. Erich Stadlberger, Leitung Private Banking & Asset Management bei der Oberbank: „Die Zeit für Aktien ist nicht vorbei. Beteiligungen an erfolgreichen Unternehmen sind für all jene, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und sich bewusst sind, dass man an der Börse auch mit Schwankungen leben muss, fixer Bestandteil des Portfolios. Wir sehen global auch sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und Märkte. Die Betroffenheit etwa in den USA ist in diesem Falle nicht so stark wie in Europa. Das spricht immer für internationale Streuung und Top-Qualität bei den Unternehmen. Man muss auch immer die Umkehrfrage stellen: kann es sein, dass jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt ist?“

Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass Zentralbanken eine aktien-marktfreundliche Politik verfolgten. Langfristiges Altersvorsorgekapital befindet sich weltweit weiter im Wachstum und sucht rentable Anlagemöglichkeiten, die auf einem tiefen Kursniveau eher gefunden werden.

Risiken Streuen

Nachdem es am Sparbuch keine Zinsenmehr gibt, sollten Anleger die Chancen an den Kapitalmärkten nutzen. Werner Rodax, Managing Director bei der BAWAG: „Bei der Veranlagung in Wertpapiere geht es grundsätzlich um längere Veranlagungszeiträume, oft von zehn Jahren oder mehr. Wir empfehlen unseren Wertpapierkundendaher, breitgestreut zu investieren. Kurskorrekturen bieten immer auch gute Einstiegschancen. Allerdings raten wir eher vom Market-Timing ab, sondern empfehlen unseren Kunden, langfristig investiert zu bleiben.“