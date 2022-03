Begehrte Krisenwährung

Physisches Gold zählt

Hans Engel, Senior Analyst Global Equities Erste Group Research: „Gold kauft man am besten in Form von Münzen, Barren oder Schmuck.“ Damit besitzt man einen echten Sachwert und kann im Falle eines totalen Zusammenbruchs noch immer Gold gegen Brot oder auch Bekleidung eintauschen. Auch steuerlich betrachtet ist ein Investment in Gold günstig. In Österreich kann dieses steuerfrei gekauft werden und auch für Wertsteigerungen fällt keine Kapitalertragssteuer an. Immer populärer wurden in den vergangenen Jahren Goldsparpläne. Mit dem GoldSparplan der Münze Österreich lässt sich Gold in kleinen Mengen ansparen. Ab 50 Euro ist man dabei.