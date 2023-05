Bausparkassen spielen wieder mit

Bausparkredit. Durch das niedrige Zinsniveau waren die Bausparkassen lange Zeit keine Alternative mehr bei der Immobilienfinanzierung. Doch durch die Zinsanhebungen hat sich das deutlich geändert. Heute sind Bausparkassen nicht nur als geförderte Sparform wieder im Rennen, sondern auch bei der Finanzierung bei Immobilien.

Grundsätzlich ist ein Bausparvertrag eine staatlich geförderte Form des Sparens. Aber Bausparen besteht in der Regel aus zwei Phasen: Spar- und Auszahlungsphase. Meist wird über sechs Jahren in regelmäßigen monatlichen oder jährlichen Raten eine gewünschte Summe angespart. Am Ende der Sparphase verfügen die Kunden dann über einen Grundstock an Eigenkapital, welcher für den Kauf einer Immobilie eingesetzt werden kann.