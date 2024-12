Bei den Anlegern hat es heuer so richtig geklingelt. Mit einem globalen Aktienmix konnten Anleger von Jahresanfang bis Ende Oktober rund 21 Prozent gewinnen. Anleihen waren endlich wieder ein gutes Investment. Gold notiert auf neuen Rekordkursen. Auch mit Mischfonds aus Aktien und Anleihen, dem beliebtesten Investmentprodukt in Österreich, waren hohe einstellige, mitunter sogar zweistellige Renditen einzufahren. Kurz gesagt: Heuer war es ziemlich schwer, als Anleger kein Geld zu verdienen. Leider haben davon viele Österreicherinnen und Österreicher nicht profitiert. Im Gegenteil: Zwar wurde in den vergangenen Jahren viel gespart und heuer sogar besonders viel. Nach Abzug der hohen Teuerung ging die Kaufkraft des Vermögens trotzdem deutlich zurück. Laut Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank ist das Geldvermögen inflationsbereinigt im ersten Halbjahr 2024 real um minus 0,7 Prozent geschrumpft. Das wäre ja noch verschmerzbar, es ist aber bereits das dritte negative Jahr in Folge.

Im Jahr 2023 lagen die realen Verluste bei 5,1 Prozent und 2022 sogar bei zehn Prozent. Die unerfreuliche Diagnose lautet also: Österreich spart sich arm. Der Hauptgrund sind die im internationalen Vergleich enorm hohen Summen auf täglich fälligen Konten. Ein großer Teil der dort liegenden 188 Milliarden Euro wird fast nicht verzinst. Zum Vergleich: In Anleihen, die das deutlich gestiegene Zinsniveau für viele Jahre sichern können, stecken nur 30 Milliarden Euro. Ein interessantes Detail: Im zweiten Quartal 2024 wurde deutlich mehr neu in Anleihen investiert als davor und zwar hauptsächlich via bundesschatz.at. Das ist ein neues, gut verzinstes Online-Sparprodukt der Republik, bei dem im Hintergrund in sichere Staatsanleihen investiert wird. Nach dem ertragreichen Jahr 2023 haben österreichische Sparer auch 2024 die guten Gelegenheiten großteils verpasst. Das ist nicht mehr zu ändern. Die Kernfrage lautet: Wie geht es 2025 und in den kommenden Jahren weiter? Wo gibt es lukrative Chancen, wo sollte man besonders vorsichtig sein? Und mit welchen neuen Entwicklungen ist im kommenden Jahr zu rechnen?

CHANCEN SIND INTAKT. Auf dem Papier sind die Chancen für Aktien nach wie vor intakt. So rechnen die globale Zunft der Analysten für die 50 wichtigsten Aktien im EuroStoxx50 nach einem leichten Gewinnrückgang im Jahr 2025 im Durchschnitt mit 9,1 Prozent höheren Gewinnen. Nur Österreich hinkt laut Prognosen weiter hinterher: Die Analysten rechnen für die Titel im ATX-Index bloß mit mageren plus 1,7 Prozent.

Wesentlich optimistischer sind die Aktien-Auguren für den US-Technologieindex Nasdaq 100. Schon heuer sprudelten die Gewinne bei Aktien im Bereich Künstlicher Intelligenz wie dem Chiphersteller Nvidia. 2025 rechnet man für den Nasdaq mit weiteren 22,4 Prozent Gewinnplus, im breiteren S&P-500 immerhin mit 14,9 Prozent. Die Frage ist, ob nicht die Schönwetter-Propheten zu optimistisch sind.

ZU OPTIMISTISCH? So hat zum Beispiel die US-Investmentbank Goldman Sachs die Gewinnerwartungen für europäische Unternehmen im Oktober kräftig gekürzt. So erwartet man für heuer statt sechs Prozent nur noch einen durchschnittlichen Gewinnzuwachs pro Aktie von mageren zwei Prozent. Für 2025 sind die Aussichten mit plus drei Prozent kaum besser. Dementsprechend erwartet Goldman Sachs auch für Europa-Aktien in den kommenden 12 Monaten ungefähr so viel Gewinn wie mit Euro-Staatsanleihen. Auch in Amerika werden 2025 kleinere Semmeln gebacken, die Gewinnerwartungen auf 12 Monaten liegen aber immerhin bei plus acht Prozent. Die besten Chancen sieht Goldman Sachs in Asien ohne Japan mit 15 Prozent.