Alt, aber immer noch wertvoll

Großes Angebot

Was rät der Experte, wenn man historische Aktien sammeln oder zur Kapitalanlage kaufen möchte? „Nicht zu wild, zu schnell und zu viel. Möglichst früh auf ein Interessensgebiet konzentrieren, sonst geht schnell das Geld aus. Das Angebot ist unglaublich groß und vielfältig, zu fast jedem Wertpapier gibt es eine spannende Firmenhistorie, da muss man zunächst dosieren, bis man den Überblick hat und weiß, was man will. Zudem ist es hilfreich, wenn man von Anfang an klar strukturiert und im Falle eines Verkaufs keine wild zusammengekaufte Sammlung loswerden muss“, so Hahn.