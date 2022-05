Allianz: Neuer Unfallversicherungstarif

In Österreich ereignen sich jedes Jahr rund 800.000 Unfälle, drei Viertel davon passieren in der Freizeit – meist im Haushalt oder beim Sport. Aber genau dort bietet die gesetzliche Unfallversicherung keinen Schutz, da sie lediglich die unmittelbaren Behandlungskosten des Unfalles, nicht aber die Folgeschäden deckt. Das bedeutet, dass etwa Kosten für weitere Heilbehandlungen oder auch ein möglicher Verdienstentgang aufgrund dauernder Erwerbsunfähigkeit selbst getragen werden müssen. Trotzdem haben weniger als die Hälfte der Österreicher eine private Unfallversicherung.

Jetzt noch Versicherung abschließen. Wer sich noch vor dem Sommerurlaub einen privaten Unfallschutz für sich selbst und die ganze Familie zulegen will, sollte sich den neuen Tarif der Allianz ansehen. Dieser bietet einen deutlich erweiterten Schutz besonders in den Bereichen Rehabilitation, Physiotherapie und Assistenzleistungen nach einem Unfall an. Beim Abschluss gibt es keine Prüfung des Gesundheitszustandes. Zudem gibt es spezielle Pakete für bestimmte Berufsgruppen. Auch sportliche Risiken von Extremsportarten wie etwa Klettern lassen sich mitversichern.

Extras für die Kinder. Auch für den Nachwuchs sind im neuen Tarif zahlreiche Extras enthalten. Neugeborene sind die ersten zwölf Monate gratis mitversichert. Trägt das Kind einen Helm beim Fahrrad- oder Skifahren und es passiert ein Unfall, dann erhält man aufgrund des Helm-Bonus 25 Prozent Mehrleistung. Sogar eine unter Umständen notwendige Nachhilfe für den Nachwuchs, ist vom neuen Unfalltarif der Allianz gedeckt. Die Kosten für eine Familie sind für den neuen Allianz Unfalltarif übrigens überschaubar. Die Prämie für das sehr umfangreiche Standardpaket beträgt für zwei Erwachsene und ein Kind bei einer Versicherungssumme von 100.000 Euro nur 300 Euro pro Jahr.