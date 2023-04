Absicherung für eine aktive Freizeit

Leider lauert gerade in der Freizeit und beim Sport die Gefahr zu verunfallen und sich zu verletzen. Man sollte also gut geschützt in die Saison starten, denn auch wenn das österreichische Sozialsystem immer noch zu den besten der Welt zählt, und die gesetzliche Unfallversicherung selbstverständlich für die unmittelbaren Behandlungskosten nach einem Unfall aufkommt, sind die Folgen von Freizeitunfällen nicht gedeckt. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Pro Tag verunglücken, laut Kuratorium für Verkehrssicherheit, rund 2.100 Personen. Drei Viertel dieser Unfälle passierten in den Bereichen Haushalt, Freizeit und Sport. „Das bedeutet einen Anstieg von rund 15 Prozent in den vergangenen zehn Jahren“, betont Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung. Das Unfallrisiko ist also stark angestiegen, die Menschen sind bewegungsfreudiger als früher und neue Sportarten wie etwa E-Biken (laut Statistik Austria passiert bereits jeder vierte Fahrradunfall mit einem E-Bike), die Nutzung von E-Rollern aber auch das immer beliebter werdende Bergsteigen bzw. -wandern bringen andere, manchmal größere, Unfallrisiken mit sich.