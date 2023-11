Absicherung: Der perfekte Schutz für das Zuhause

Bewegliche Güter

Zum versicherten Wohnungsinhalt gehören bewegliche Sachen, die dem persönlichen Gebrauch oder Verbrauch dienen: zu diesen zählen beispielsweise Möbel und Einrichtungsgegenstände, Schmuck und persönliche Gegenstände bis hin zur Kleidung. „Ihre Sport- und Reiseutensilien sind in selbst genutzten und versperrten Kellerabteilen ebenso versichert wie z. B. Ihr Fahrrad. In gemeinschaftlich genutzten Räumen und im Freien am Grundstück des Versicherungsortes besteht Versicherungsschutz beispielsweise für Ihre Gartenmöbel oder Ihre Wäsche“, sagt Gruber.

Ein eigenes Haus und dessen Inhalt stellt einen hohen Vermögenswert dar, den es umfassend abzusichern gilt. „Ein Schaden durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm kann schnell einige Tausend Euro kosten. Eine Eigenheimversicherung schützt die Eigentümer einer Immobilie vor den oft hohen finanziellen Folgen eines Sachschadens“, bekräftigt Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung. „Der Wert aller Sachen, die sich in einer Wohnung oder einem Haus befinden, wird oft unterschätzt.“ Erst wenn es zum Schadenfall kommt, wird der Wert der Immobilie ersichtlich.

Die Versicherungen bieten individuelle Bausteine in verschiedenen Leistungsvarianten an. Vom günstigen Start-Schutz bis zum umfassenden Schutz reicht die Palette. Dazu können bei Bedarf Zusatzbausteine abgeschlossen werden, die beispielsweise den Garten, den Swimmingpool oder eine Photovoltaikanlage absichern. So kann eine Versicherung maßgeschneidert zusammengestellt werden.