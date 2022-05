„2022 wurde die Post-Corona-Rechnung serviert“

Welche Services sind den Kunden besonders wichtig?

Sobotka: Den Kundenservice haben wir heuer erstmals mit einem eigenen Preis prämiert. Denn in Zeiten von Corona war nicht nur die persönliche Beratung sehr wichtig, sondern – und das hat uns Corona gelehrt – die Kommunikation via Telefon, E-Mail und Videotelefonie hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Aus dem Grund haben wir einen neuen Preis initiiert. Die Studie 2022 zeigt, dass beim Vergleich von Banken und Versicherungen die Versicherungen besser abschneiden.

Welche Trends manifestieren sich 2022 in der Finanzbranche in Österreich?

Mayer: Ich denke, dass die Remote- oder Fernberatung ein Ergebnis aus der Pandemie ist und nachhaltig das Kundenverhalten verändert hat. Das wird bleiben und weiterhin von Banken und Versicherungen eingesetzt und auch ausgebaut werden. Und bei aller Problematik, die die Pandemie mit sich gebracht hat, haben die Kunden auch den Vorteil kennengelernt, dass auch ohne Termin in einer Filiale Finanzdienstleistungen in Anspruch genommen werden können.

Die Digitalisierung ist seit Jahren ein großer Trend. Hat sich das fortgesetzt oder würden Sie sagen, dass da nicht mehr viel drinnen ist?

Mayer: Noch ist die Remoteberatung ein Nischenprodukt, das großes Ausbaupotenzial hat. Zudem werden die Kunden anspruchsvoller und sie wollen viele Wege zu ihrem Finanzdienstleister haben und wählen diesen auch anlassbezogen. Für die Finanzdienstleister heißt das aber, dass hier von der persönlichen Betreuung bis zu den Online-Dienstleistungen alles angeboten werden muss. Dieser Hybridansatz wird in Zukunft sicherlich noch viel stärker in den Vordergrund rücken, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Sobotka: Ich sehe anhand der Daten einen weiteren Trend. Wir leben ja im Zeitalter der Nullzinspolitik und das bedeutet im Preis-Leistungs-Verhältnis, ob es nun Spareinlagen oder Kontoführungsgebühren betrifft, dass das auch für die Kundenbindung eine Herausforderung ist. Hat man früher Versicherungen oder Banken mit guten Konditionen weiterempfohlen, so fällt dieser Faktor nun weg, weil bei den Konditionen der Spielraum für die Finanzdienstleister zu klein geworden ist. Banken und Versicherungen müssen die Kunden nun über das persönliche Element binden. Und genau das ist während der Pandemie vor allem bei den Banken nicht gut gelungen.