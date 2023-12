2 %-Startbonus der Erste Bank fürs erste Eigenheim

Mit dem 2 %-Startbonus unterstützt die Erste Bank Oesterreich junge Menschen und Familien, die sich aktuell den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen möchten. Das Angebot gilt für in der Erste Bank angebotene neue Kredite sowohl zum eigengenutzten Grund-, Haus- und Wohnungskauf, Neu-, Zu- und Umbau, als auch für Renovierung, Sanierung, Modernisierung, Energiesparmaßnahmen oder das Ablösen von Erbanteilsforderungen.

„Eigentum bietet nicht nur Unabhängigkeit, es ist auf lange Sicht auch eine wesentliche Vorsorgekomponente. Und speziell in der Pension erweitert ein abbezahltes Eigenheim den finanziellen Spielraum und leistet damit einen essenziellen Beitrag zur Prävention von Altersarmut“, erklärt Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank.

Bis zu 4.000 Euro sparen

Bei Neuabschluss einer Wohnfinanzierung erhalten junge Menschen bis 35 Jahre (einkommensabhängig) zwei Jahre lang einen Startbonus in Höhe von jährlich 2 % auf bis zu 100.000 Euro des Kreditvolumens auf ihr Gehaltskonto bei der Erste Bank gutgeschrieben. Insgesamt entspricht das einem Bonus von max. 4.000 Euro in 2 Jahren. Das Angebot startet am 1. Dezember 2023 und ist bei Erste Bank bis zum 30. November 2024 erhältlich.

Der Startbonus ist ein weiterer Schritt der Unterstützungen im Bereich Wohnraumfinanzierung. Bereits im Oktober 2023 wurde das Aussetzen der Mahnspesen und die Vergütung der Verzugszinsen für alle Wohnfinanzierungen umgesetzt. Kund:innen mit variablen Wohnfinanzierungen, die in Stresssituationen geraten, werden darüber hinaus durch verschiedene Maßnahmen wie u.a. individuelle Stundungen unterstützt.

Einkommensabhängige Verfügbarkeit

Das Angebot richtet sich an junge Menschen der mittleren Einkommensklassen. Die Einkommensbegrenzung liegt bei einer Person bei 40.000 Euro Jahresnettoeinkommen, bei einem Zweipersonenhaushalt bei 65.000 Euro. Für jede weitere im Haushalt lebende Person ohne Einkommen steigt die Grenze nochmals um 10.000 Euro.

„Die wirtschaftlichen, aber auch regulatorischen Rahmenbedingungen sind derzeit alles andere als einfach. Der Traum von den eigenen vier Wänden darf für junge Menschen nicht platzen. Wir stehen für die Finanzierung von Eigenheim bereit. Mit dem 2 %-Startbonus leisten wir unseren Beitrag, es braucht aber von allen Akteuren ein klares Bekenntnis, den Aufbau von Eigentum zu fördern und die aktuell geltenden Regeln der KIM-Verordnung auf die neue Situation der Zinslandschaft anzupassen“, so Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank.

Alle Details dazu unter: www.erstebank.at/startbonus