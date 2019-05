Entspanntes Fluss-Radeln in Niederösterreich

NaturpaRADies in den Ybbstaler Alpen

Und weil es am Ybbstalradweg immer besser wird, erwartet die Radler am Ende der malerische Lunzer See – einer der schönsten Bergseen der Ostalpen, der herrliche Plätze zum Relaxen, Baden und Boot fahren bietet.

Zudem punktet das Teilstück zwischen Waidhofen an der Ybbs und Lunz am See mit kaum Steigungen, wenig Verkehr, einer großzügigen Spurbreite und durchgängigen Geländern – einem entspannten und sicheren Radausflug mit der Familie steht somit nichts mehr im Weg!