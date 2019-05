Per Rad unterwegs entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs

Grenzüberschreitendes Rad-Erlebnis

Eine Radreise am österreichisch-tschechischen Abschnitt des Iron Curtain Trails beginnt in Gmünd im nördlichen Waldviertel und endet in Hohenau an der March. Weiter führt der Weg über die Marchauen entlang der slowakischen Grenze bis nach Bratislava. Dazwischen liegen abwechslungsreiche Etappen, die Zeit für Besichtigungen und kulinarische Pausen lassen.