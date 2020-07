Huawei - Eine neue Notebook-Generation

Viele Aufgaben, eine Lösung: das ist die klassische Anforderung an die meisten Technikwunder der heutigen Zeit. Ob Smartphone, Tablet oder Notebook, die Ansprüche wachsen stetig – und zwar in allen Lebenslagen. Im (Home-)Office zählen Video-Calls zur täglichen Agenda und auch in der Freizeit, bei Reisen oder dem Genuss eines neuen Blockbusters, zählen Performance, Akkulaufzeit sowie optimale Bedienbarkeit zu den Must-haves. Nachdem Huawei mit der neuen Huawei P40-Serie im Smartphone-Bereich bereits für Aufsehen gesorgt hat, bietet das Technologieunternehmen nun ab sofort das leistungsstarke High-End-Notebook Huawei MateBook X Pro sowie das kompakte Kraftpaket, das Huawei MateBook 13, in Österreich an. Das Huawei MateBook X Pro ab sofort im Fachhandel zu einem unverbindlichen Richtpreis ab EUR 1.599,00 erhältlich. Das Huawei MateBook 13 ist ab EUR 799,00 verfügbar. Für all jene, die sich für eines der neuen Huawei MateBooks entscheiden, gibt es die Huawei FreeBuds 3 kostenlos dazu. Die Aktion ist ab sofort bei teilnehmenden Partnern und solange der Vorrat reicht gültig und läuft bis zum 18. Juli 2020.

Visibility und Usability auf höchstem Niveau durch Multi-Screen-Collaboration

Das leistungsstarke High-End-Notebook Huawei MateBook X Pro erfüllt alle Anforderungen, die ein modernes Notebook im Arbeits-Alltag meistern muss – und nicht nur das. Mit dem Seitenverhältnis von 3:2 und dem FullView-Display eignet sich das Huawei MateBook X Pro perfekt, um Dateien aller Art selbst zu erstellen. Video-Calls wirken durch den schlanken Rahmen schier grenzenlos. Das Huawei MateBook 13 und das Huawei MateBook X Pro sorgen dank der Multi-Screen-Collaboration für höchsten Nutzerkomfort im Zusammenspiel mit einem Huawei Smartphone. Mit der innovativen Funktion können beispielsweise Dateien zwischen dem Notebook und Smartphone schnell und unkompliziert per Drag and Drop geteilt werden. Auch Chatnachrichten können problemlos über die Notebooktastatur verfasst werden. Das leichte und dennoch robuste Notebook ist auf optimale Tragbarkeit ausgelegt – und ist somit der ideale Begleiter für Reisen und in der Freizeit beim Workout. Ob Video-Calls, die Bearbeitung von Video-Dateien, einfaches Musikhören oder den Anweisungen des Trainers beim Workout lauschen – in jedem Fall ist eine einwandfreie Tonqualität das A und O. Die In-Ear-Kopfhörer, die Huawei FreeBuds 3, mit Intelligent Active Noise Cancelling, heben jedes Akustikerlebnis auf das nächste Level.

Huawei MateBook X Pro: Leistungsstarkes Asset für alle Work-Life-Anforderungen

Das bisher leistungsstärkste Notebook des Technologieunternehmens überzeugt mit seinem Ultra FullView-Display inklusive Touch-Screen. Mit 16 GB RAM und 512 GB ROM Speicher beziehungsweise 16 GB RAM und 1 TB ROM Speicher bietet das Notebook eine große Speicherkapazität. Der schlanke Rahmen sowie das unkonventionelle Seitenverhältnis von 3:2 eignen sich im Vergleich zu herkömmlichen Widescreens zudem besser für die Erstellung von Inhalten und sorgen somit für eine maximale Nutzerproduktivität. Die beeindruckende Screen-to-Body Ratio von 91 Prozent und die Möglichkeit der versenkbaren Kamera, ein zusätzlicher Schutz der Privatsphäre, ermöglichen ein noch grenzenloseres Erlebnis diverser Video-Calls, von Grafikprodukten oder auch Online-Workshops. Die Session kann bis ins kleinste Detail mitverfolgt werden und die Sorgen des unabsichtlichen Kamera-Einschaltens sind so gut wie vergessen. Die leistungsstarken Quad-Lautsprecher und die Split-Frequenz-Anordnung bieten tiefe und resonante Bässe sowie klare Höhen, während die vier Mikrofone und die intelligente Rauschunterdrückung Umgebungsgeräusche effektiv herausfiltern. Das Huawei MateBook X Pro kann Stimmen aus vier Metern Entfernung aufnehmen – so klar, dass sprachgesteuerte Apps schnell und nahtlos reagieren. Das elegante High-End-Notebook wiegt nur 1,3 kg und der Akku unterstützt den Nutzer bis zu 16 Stunden. Dank Quick-Charge-Technologie kommt das Notebook mit einer 30-minütigen Ladung ganze 6 Stunden aus.

Huawei MateBook 13: Maximale Usability bei vielen Devices

Das kompakte Kraftpaket wartet mit einem FullView-Display und einer Screen-to-Body-Ratio von 88 Prozent auf. Der 4,4 mm schmale Bildschirmrand sowie der 14,9 mm schlanke Metallrahmen, mit akkuratem Diamantschliff an jeder Ecke, ermöglichen ein noch faszinierenderes Seherlebnis. Für Nutzer, die Videos, Bilder und Dateien auf verschiedenen Huawei Geräten produzieren, bietet die simple Übertragung der Inhalte via Huawei Share ein zusätzliches Plus in puncto Nutzer-Usability. Durch die nahtlose Multi-Screen-Collaboration mit einem Huawei Smartphone sorgt das Teilen von Inhalten per Drag and Drop für höchste Effizienz und zusätzlich sorgen 8 GB RAM und 512 GB ROM für genügend Speicher für den schnellen Datentransfer. Das hochmoderne Display des Huawei MateBook 13 kann bis zu 30% des blauen Lichts filtern, das die Augen im Laufe der Zeit belastet. Ein Augenkomfort-Modus passt den Weißabgleich und den Farbton automatisch an und schont dabei die Augen. Dank Quick-Charge-Technologie lässt sich das moderne Notebook nach nur 15 Minuten Ladezeit mehr als 2 Stunden lang nutzen.

Huawei FreeBuds3: Ungestörter Hörgenuss immer und überall

Vom Augenschmaus zum Ohrenschmaus: Die Huawei FreeBuds 3 mit Intelligent Active Noise Cancellation sorgen für ungestörten Sound im neuen Jahrzehnt. Mit der Huawei Bone-Sensing-Technologie wird außerdem für kristallklare Mikrofon-Übertragung und Telefonate gesorgt. Bei vollem Akku können die Huawei FreeBuds 3 bis zu vier Stunden durchgehend in Betrieb sein. Mit dem praktischen Ladeetui können sogar bis zu 20 Stunden Musik gehört werden. So kann man seinem persönlichen Soundtrack lauschen, ohne störende Geräuschkulisse.

Huawei Services: Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.

2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.

Preise und Verfügbarkeiten

Huawei MateBook X Pro

• Unverbindlicher Richtpreis:

16 GB RAM / 512 GB ROM Version: EUR 1599,00

16 GB RAM / 1 TB ROM Version: EUR 1899,00

• Speicherkonfiguration:

• Intel® Core™ i5-10210U, 10. Generation, 16 GB RAM/512 GB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

• Intel® Core ™ i7-10510U, 10. Generation, 16 GB RAM/1 TB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

• Verfügbare Farben: Space Grey

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/laptops/matebook-x-pro-2020/

Huawei MateBook 13

• Unverbindlicher Richtpreis:

AMD Version für EUR 799,00

Intel Version für EUR 899,00

• Speicherkonfiguration:

AMD Ryzen™ 5 3500U, 8 GB RAM und 512 GB ROM, Radeon™ Vega 8

10th Generation Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB RAM und 512 GB ROM, Intel® UHD Graphics 620

• Verfügbare Farben: Space Grey

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/laptops/matebook-13/

Huawei FreeBuds 3

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 179,00

• Verfügbare Farben: Schwarz, Weiß und Rot

• Verfügbarkeit: ab sofort im Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/audio/freebuds3/

Weitere Informationen zur Huawei Consumer Business Group:

Webseite

Facebook

Instagram

YouTube