Warum sich Wärmepumpen als zukunftssichere Heizmethode eignen

Das Prinzip ist vergleichbar mit einem Kühlschrank, nur umgekehrt: Statt Wärme herauszuziehen, wird Wärme aufgenommen und an das Heizsystem abgegeben. Dabei verbrauchen Wärmepumpen nur wenig Strom, um die vorhandene Umweltenergie zu „pumpen“ und sind somit eine besonders nachhaltige Methode zum Heizen – und oft auch zum Kühlen.

Eine Wärmepumpe entzieht einer Wärmequelle Energie, um diese dann an anderer Stelle wieder abzugeben. Dabei besteht die Wärmepumpe aus einem Außengerät und einem oder mehreren Innengeräten, sowie einer Kältemittelleitung. Die aus Luft, Erde oder Wasser gewonnene Wärme lässt das zunächst flüssige Kältemittel verdampfen und wird dann weiter transportiert, um Warmwasser bereit zu stellen und zu heizen.

Wie Wärmepumpen funktionieren und was sie wirklich bringen

Diese Art der Wärmepumpe eignet sich für den Anschluss an einer Solaranlage, für eine noch effizientere Warmwasserbereitung. Auch in Kombination mit einer Fußbodenheizung heizt diese Wärmepumpe besonders effizient und energiesparend.

Ein Thema, das oft für Verunsicherung sorgt, ist der Lärm , den eine Wärmepumpe erzeugt: Ein tieffrequentes Brummen, das aber 35 Dezibel nicht überschreiten darf. Es empfiehlt sich, einen Installateur mit Erfahrung zurate zu ziehen und vorab mit den Nachbar:innen darüber zu sprechen, um eventuelle Zwistigkeiten in der Nachbarschaft zu vermeiden.

Diese drei Wärmequellen ermöglichen es, die Wärmepumpenlösung individuell an Ihre Wohnsituation anzupassen – und dabei dauerhaft Energie und Kosten zu sparen. Wichtig für den effizienten Betrieb: eine gute Gebäudehülle mit moderner Dämmung und hochwertigen Fenstern.

Wer darüber nachdenkt, künftig mit einer Wärmepumpe zu heizen, sollte sich gut über die unterschiedlichen Möglichkeiten informieren, denn je nach Gegebenheiten des Gebäudes kommen unterschiedliche Wärmepumpenarten zum Einsatz. Wärmepumpen lassen sich unterscheiden an der Art der Wärmequelle:

Luft-Luft-Wärmepumpen bedienen sich der erneuerbaren Energie aus der Umgebung. Dieser Wärmepumpentyp ist in vielen Köpfen eng mit „Kühlen” und „Klimaanlage” verbunden, damit kann aber auch geheizt werden. Vor allem in den saisonalen Übergangszeiten im Frühling und Herbst eignen sich Luft-Luft-Wärmepumpen zum komfortablen Heizen, ohne die Zentralheizung des Hauses einschalten zu müssen. Durch die smarte Invertertechnologie dieser Wärmepumpenart kann der Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent gesenkt werden.

Bei Sanierungen punkten Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen, da sie vorhandene Heizkörper und Rohrleitungen weiter nutzen können und wenig Platz benötigen – so lassen sich alte Systeme einfach und klimafreundlich ersetzen. Das spart nicht nur Anschaffungskosten, sondern ermöglicht noch dazu einen raschen Einbau des neuen Systems.

Wenn Sie gerade in der Planungsphase eines Neubaus stecken, sind Sie mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bestens beraten. Für Einfamilienhäuser oder Wohngebäude eignen sich besonders Niedertemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen in Kombination mit Fußbodenheizungen, da sie effizient und ideal auf moderne, gut gedämmte Gebäude abgestimmt sind.

Daikin-Wärmepumpen vereinen jahrzehntelange Erfahrung mit modernster Technologie – für nachhaltige Heizlösungen, die sich flexibel an Neubauten wie auch Bestandsgebäude anpassen lassen.

Zukunftssicheres Heizen mit bewährten Partnern

Wer bei der Sanierung, Modernisierung oder einem Neubau auf eine Wärmepumpe setzt, sollte auf langjährige Erfahrung und innovative Technologie vertrauen. Ein Beispiel dafür sind die Wärmepumpen von Daikin. Als weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen in den Bereichen Heizung, Kühlung, Lüftung, Luftreinigung und Kältetechnik bietet Daikin eine breite Palette von Luft-, Wasser- und Erdwärmepumpen an, die sich flexibel an unterschiedliche Gebäudetypen und Bedürfnisse anpassen lassen.