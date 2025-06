Bei hohen Temperaturen ist kaum an Schlaf zu denken.

Zusammenfassung In Österreich erschweren sommerliche Tropennächte oft den erholsamen Schlaf.

Frühzeitiges Lüften und konsequentes Abdunkeln helfen, die Hitze tagsüber aus dem Schlafzimmer fernzuhalten.

Elektronische Geräte und warme Textilien sollten entfernt, leichte Sommerstoffe verwendet werden.

Eine Klimaanlage – z. B. von Daikin – sorgt effizient, leise und energiesparend für ideale Schlafbedingungen.

Zusätzliche Kühlung bringen Ventilatoren, kalte Fußbäder, kühlende Hilfsmittel oder das Schlafen in kühleren Räumen.

Hitzewellen machen Österreich zunehmend zu schaffen – nicht nur tagsüber, sondern vor allem in der Nacht. Wenn die Temperaturen kaum mehr sinken, fällt vielen das Einschlafen schwer. Besonders in schlecht isolierten Gebäuden, dicht bebauten Wohngegenden oder unter dem Dach staut sich die Wärme bis weit nach Mitternacht. Der Körper findet keine Abkühlung, der Schlaf bleibt unruhig – dabei wäre gerade jetzt Erholung besonders wichtig. Denn wer dauerhaft schlecht schläft, riskiert gesundheitliche Probleme. Mit ein paar gezielten Maßnahmen und der richtigen Technik lässt sich auch in heißen Sommernächten für spürbare Abkühlung sorgen – fünf praktische Tipps zeigen, wie das gelingen kann.

1. Halten Sie die Hitze tagsüber draußen Bereits am Morgen entscheidet sich, wie angenehm Ihre Nacht wird. Lüften Sie Ihr Schlafzimmer in den frühen Stunden kräftig durch und schließen Sie danach Fenster und Rollos – idealerweise komplett lichtdicht. Sonnenstrahlen heizen den Raum rasch auf, deshalb gilt: Verdunkeln Sie alles so früh und konsequent wie möglich. Spezielle Außenrollos oder Sonnenschutzsysteme helfen zusätzlich dabei, die Temperatur im Zaum zu halten. 2. Weniger ist mehr: Elektrogeräte raus, Sommertextilien rein Vermeiden Sie unnötige Wärmequellen im Schlafzimmer. Fernseher, Computer oder Ladegeräte geben auch im Stand-by-Betrieb Wärme ab – also lieber aus dem Raum verbannen. Tauschen Sie dicke Winterdecken und wärmende Materialien gegen leichte Stoffe wie Leinen, Seide oder Baumwolle. Wenn’s besonders heiß wird: Der leere Bettbezug oder ein dünnes Laken reichen völlig aus. Wer es besonders kühl mag, legt Bettwäsche oder ein kleines Handtuch vor dem Schlafengehen für kurze Zeit ins Gefrierfach.

3. Die effektivste Lösung: Klimaanlage für ruhige Nächte Wenn all das nicht reicht, ist moderne Technik gefragt. Hochwertige Klimaanlagen wie jene von Daikin sorgen auf Knopfdruck für genau die Temperatur, bei der Sie am besten schlafen – ganz ohne Luftzug, Geräusche oder nächtliches Fensteröffnen. Besonders leise Geräte, die speziell für den Einsatz im Schlafzimmer entwickelt wurden, schaffen ein konstantes Wohlfühlklima. So müssen Sie sich nicht mit Kompromissen zufriedengeben – und können jede Nacht ruhig, frisch und tief schlafen, auch wenn Wien draußen schwitzt.

© DAIKIN Europe Mit einer Klimaanlage trotzen Sie Hitzewellen und können beruhigt entspannen und schlafen.

Alle Vorteile der DAIKIN-Klimaanlagen auf einen Blick Einfach zu bedienen: Die ideale Schlaftemperatur von 18 Grad können Sie einfach über die App Onecta messen und regeln.

Die ideale Schlaftemperatur von 18 Grad können Sie einfach über die App Onecta messen und regeln. Genießen Sie ganzjährigen Komfort: Im Sommer angenehm kühl, im Winter wohlige Wärme.

Im Sommer angenehm kühl, im Winter wohlige Wärme. Hohe Energieeffizienz: Spart Stromkosten und reduziert Emissionen.

Spart Stromkosten und reduziert Emissionen. Verbesserung der Raumluftqualität: Allergene, Pollen, Feinstaub, Viren und Bakterien werden aus der Raumluft entfernt.

Allergene, Pollen, Feinstaub, Viren und Bakterien werden aus der Raumluft entfernt. Vielseitigkeit und Flexibilität: Die drei Gerätetypen (Wand-, Truhen- und Kanalgeräte) sind für einzelne oder mehrere Räume geeignet.

Die drei Gerätetypen (Wand-, Truhen- und Kanalgeräte) sind für einzelne oder mehrere Räume geeignet. Elegantes, dezentes Design: Innengeräte fügen sich optisch in jede Einrichtung ein.

4. Mit kleinen Helfern für Abkühlung sorgen Ein Ventilator bringt Erleichterung – noch effektiver wird es, wenn Sie ein feuchtes Tuch darüber hängen oder eine Schale mit Eiswasser in den Luftstrom stellen. Kalte Fußbäder, eine lauwarme Dusche mit Minz-Duschgel oder eine befeuchtete Hautoberfläche (nicht ganz abtrocknen!) verschaffen kurzzeitige Frische. Auch Lavendelöl oder kühlende Gelkissen können beim Einschlafen helfen. Wer mutig ist, probiert gekühlte Socken aus – die bringen den Körper schnell in den Schlafmodus.

© Unsplash Ein Fußbad kühlt die Füße – und dadurch auch den Körper – schnell ab und ist deshalb vor allem vorm Schlafengehen zu empfehlen.