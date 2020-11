Immobilienkredite: Die Qual der Zins-Wahl

Seit 10. März 2016 tastet die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins nicht mehr an. Damit verharrt dieser auf der Null-Linie und das lohnt sich besonders für die Kreditnehmer. Damit sind variable Kredite mit einer Laufzeit von 25 Jahren mit einem Zinssatz von 0,375 und Fixzins-Kredite bereits ab 1,125 Prozent zu haben. Alexander Meixner, Prokurist von Creditnet.at: „Bei einer Zinsdifferenz von 0,75 Prozent könnte man zur vorschnellen Entscheidung gelangen, dass sich in jedem Fall der variabel verzinste Kredit lohnt.

Doch sollte man in der langfristigen Betrachtung die Kreditform gut abwägen.“ Ein variabel verzinster Kredit orientiert sich meist an einem zugrunde liegenden Indikator. Dieser ist in den meisten Fällen der Drei-Monats-Euribor (aktuell -0,509 Prozent) inklusive eines Aufschlags von aktuell 0,75. Die monatlichen Raten des variablen Kredits steigen also, wenn der zugrunde liegende Indikator steigt. „Nachdem die wirtschaftliche Perspektive in Europa aufgrund der Coronakrise aktuell – vorsichtig formuliert – durchwachsen ist, gehen die meisten Experten davon aus, dass in den nächsten Jahren mit einem schnellen Zinsanstieg nicht zu rechnen ist“, so Meixner.