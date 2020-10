Immobilienkredit: Mit Zinsen unter 0,5 Prozent finanzieren

Die aktuelle Immobilienmarktanalyse der OeNB zeigt im zweiten Quartal 2020 eine merkliche Beschleunigung des Immobilien-Preisanstiegs. So wurden Wohnimmobilien in Wien mitten in der Corona-Phase um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum teurer, außerhalb Wiens stiegen die Preise sogar um 6,8 Prozent. Für den Anstieg in den Bundesländern war laut OeNB vor allem die Preissteigerung bei Einfamilienhäusern verantwortlich – mit einer Verdreifachung auf 10,6 Prozent im zweiten Quartal.