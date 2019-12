Costa Kreuzfahrten: Hier ist wirklich alles inklusive

So sieht Ihr Traumurlaub auf Kreuzfahrtschiffen aus

Die Kreuzfahrtschiffe von Costa sind Alleskönner: Auf See genießen Sie höchsten Kabinenkomfort, Spaß am Pool oder wohltuende Entspannung im Spa. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Themenrestaurants und Bars und geben Sie sich abends dem Zauber der legendären Costa Shows hin. Wie nebenbei bringt Sie das Schiff an Ihre Traumdestination auf allen Kontinenten. Ob Kurztrip durch Nordeuropa, die Highlights des Mittelmeers oder Fahrt über den Atlantik bis nach Südamerika: Bei Costa ist für jeden die perfekte Reise dabei.

Keine versteckten Kosten

Bei Reisen kommt natürlich auch der Kostenfaktor ins Spiel. Ihr Vorteil: Bei Costa wissen Sie schon im Vorhinein ganz genau, was Sie erwartet. Die echten All Inclusive Tarife enthalten Vollpension, ein Getränkepaket und sogar Trinkgelder. So kommen Sie ohne böse Überraschungen wieder zu Hause an. Eben All incluShip!

Diese Kostenvorteile gelten natürlich auch für das neue Flaggschiff, das 2019 den Hafen verlassen wird: Die elegante und umweltfreundliche Costa Smeralda.