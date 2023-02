Wo Kreativität auf Logik trifft: 5 Gründe, um Reporting-Profi zu werden

2. Reporting-SpezialistInnen erkennen die Trends

Dabei können ExpertInnen im Reporting und in der Dashboard-Gestaltung viel mehr als „nur“ Zahlen zu analysieren und große Datenmengen zusammenzufassen. Sie erkennen die digitalen Trends, wissen über die neuesten Tools am Markt Bescheid und haben dadurch eine bedeutende Rolle im Unternehmen inne. Denn alles, was sie tun, hat schlussendlich Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung. So kümmern sich Reporting-Profis beispielsweise auch darum, dass Prozesse automatisiert laufen und Dashboards effizient zum Einsatz kommen.