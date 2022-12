Warum im Unternehmen alle von agilen Methoden profitieren

Agile ist ein Prinzip, das ursprünglich aus der Software-Entwicklung kommt, und in den 1970er-Jahren populär wurde. Agile versuchte aus den damals starren Software-Entwicklungsprozessen auszubrechen und die Produktentwicklung schlanker, schneller und kundenfokussierter zu machen. Dies soll durch vier Prinzipien erreicht werden: Fokus auf Individuen und nicht Prozesse; Fokus auf Funktion und nicht Dokumentation; Fokus auf den Kunden und nicht Regeln; Fokus auf Veränderung und nicht Planung. Durch dieses „agile“ Vorgehen soll eine Reihe von Vorteilen erzielt werden, die sich in Kosten, Zeit und Qualität bemerkbar machen. Studien zeigen, dass über 80 Prozent agiler Projekte produktiver und schneller am Markt sind als traditionell geführte Projekte.

Die Methoden des agilen Managements orientieren sich an der Software-Entwicklung. Scrum, Kanban, Lean oder Crystal haben gemeinsam, dass sie Teams zu laufender Kommunikation und Zusammenarbeit zwingen, den Projektfortschritt auch visuell zum zentralen Thema machen und durch zeitlich enge Arbeits-, Lern- und Testphasen rasch zu brauchbaren Ergebnissen kommen. Gepaart mit hohem Kundenfokus und pragmatischen Management-Strukturen ergibt sich ein schlagkräftiges und zielgerichtetes Vorgehen.

Kein Wunder also, dass diese Methoden und Prinzipien auch außerhalb der IT-Anwendung finden und sich derzeit zu einem Managementstil für das ganze Unternehmen entwickeln.