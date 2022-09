Nachhaltigkeitsberichterstattung im Umbruch: Das müssen Unternehmen künftig offenlegen

Wer ist von der Neuregelung betroffen?

In den Anwendungsbereich der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß CSRD fallen nunmehr sämtliche kapitalmarktnotierte Unternehmen (ausgenommen Kleinstunternehmen**), sowie alle „großen“ Unternehmen, unabhängig von einer Kapitalmarktorientierung mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat.

Darüber hinaus werden auch Nicht-EU-Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, sofern diese in der EU einen Umsatz von mehr als 150 Mio. Euro erzielen und mindestens eine EU-Tochtergesellschaft (die groß oder börsennotiert ist) oder eine große Zweigniederlassung (erzielter Umsatz in der EU von mehr als 40 Mio. Euro) in der EU haben.

Tochterunternehmen können gemäß der Richtlinie von einer Befreiungsregelung Gebrauch machen, wenn diese in einen konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht eines übergeordneten Mutterunternehmens einbezogen werden, der die Anforderungen der CSRD erfüllt und der Lagebericht einen entsprechenden Verweis auf den befreienden Bericht enthält. Diese Ausnahme gilt nicht für große Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entities, PIEs).