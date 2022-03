Controlling-Dauerbrenner Reporting: Genug Trial & Error

Exzellenz im Reporting-Design

Generelle Gestaltungsempfehlungen: Was die optimale Visualisierung von Informationen, also das Reporting Design, anbelangt, können Controller heute auf wissenschaftlich fundierte Gestaltungsregeln zurückgreifen. Der Forschungsbereich CRF der FH OÖ entwickelte ein umfangreiches Set an Empfehlungen für die Gestaltung von Tabellen, Diagrammtypen sowie interaktiven Visualisierungen. Durch entscheidungsrelevante und top-gestaltete Reports etabliert sich das Controlling als kompetenter Partner des Managements.

Unternehmensspezifische Ausgestaltung: Die Umsetzung eines exzellenten Reportings muss an das jeweilige Unternehmen angepasst werden. Mit welchen Kennzahlen wird die Performance gemessen? Wird primär im Vergleich zum Budget oder im Vergleich zum Vorjahr gesteuert? Oder ist vor allem der (rollierende) Forecast relevant? Und schließlich gibt die verwendete IT-Lösung Möglichkeiten und Grenzen für das Reporting Design vor.