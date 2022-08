Steiner: Zusammenarbeit mit Land? „Mal besser, mal schlechter“

Die Zusammenarbeit mit dem Land funktioniere „manchmal besser, manchmal schlechter“, so der Bürgermeister, der bei der Kommunalwahl am 2. Oktober zum dritten Mal als Spitzenkandidat antritt. Aber „in wesentlichen Punkten haben wir immer eine Einigung erzielt“. Auf keinen grünen Zweig sei man beim Ausbau des Hallenbades gekommen. Steiner: „Ich hätte gerne eine 50-Meter-Bahn errichtet. Das Land war aber nicht bereit mitzutun. Das ist schade“.

Das Verhältnis zwischen Esterhazy und Stadt sei hingegen „immer schon ein sehr, sehr gutes“, weil man gemeinsam an einem Strang ziehe. Der Stadtchef ist dem Hause Esterhazy „dankbar für die gewaltigen Investitionen“, zuletzt mehr als 50 Millionen Euro in ein neues Hotel, das im Herbst eröffnet wird. Dadurch würden auch die Stadt und ihr historischer Kern belebt. Das Besondere an der mit rund 15.500 Einwohnern kleinsten Landeshauptstadt Österreichs: Sie vereine die Infrastruktur einer größeren Stadt mit der Überschaubarkeit, „wo man sich noch kennt und miteinander statt nebeneinander lebt“.