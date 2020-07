Vom Abenteuer auf Schienen bis zu adeligen Gemächern

2. Einzigartige Naturerlebnisse

So artenreich wie die Tier- und Pflanzenwelt, so vielfältig sind die Erlebnisse in der unberührten pannonischen Natur. Jeder der 6 Naturparke sowie der grenzüberschreitende Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel locken mit Besonderheiten. Vom Beobachten der mehr als 300 Vogelarten rund um den Steppensee, über das Erklimmen des Geschriebensteins bis hin zur Kanufahrt mitten durch die unberührte Flusslandschaft der Raab – tauchen Sie in die Stille und Schönheit der Natur ein.