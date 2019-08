Radfahren im Sonnenland Mittelburgenland

Am Rotweinradweg gibt es einiges zu besichtigen und zu erleben. So kann man in Deutschkreutz dem Schloss einen Besuch abstatten. Das Schloss im italienischen Renaissancestil ist im Besitz von Barbara Lehmden, der Tochter des Künstlers und Malers Anton Lehmden. Ebenfalls ist das Carl Goldmark Museum einen Besuch im Ortskern von Deutschkreutz wert.

In Neckenmarkt startet die Sonnenland Draisinentour, ein ganz besonderes Raderlebnis für Groß und Klein auf Schiene. Mit Fahrraddraisinen radelt man hier auf einer stillgelegten Bahnstrecke nach Oberpullendorf. Es lohnt sich, in Neckenmarkt das Fahnenschwinger-Weinbaumuseum zu besuchen. Dieses ist an die Vinothek angeschlossen, wo der Wein natürlich auch genossen werden kann. Ausgehend von der Vinothek in Neckenmarkt wandert man auf einem 18 km langen Weinsteinweg, wo man Wissenswertes über die einzelnen Rieden und Rebsorten erfährt.