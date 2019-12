Warum moderne Landwirtschaft uns alle betrifft

Die Landwirtschaft muss moderner und effizienter werden

Genau dieser Thematik nimmt sich ein neues Kooperationsprojekt in Hollabrunn an. Hier steht eine von weltweit nur 14 sogenannten „Bayer Forward Farms“, die unterschiedlichste Lösungsansätze auf ihren praktischen Nutzen testen. Der Standort in Hollabrunn ist eine Wissensplattform, wie moderne und nachhaltige Landwirtschaft aussehen kann. Die Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn arbeitet hier mit Bayer zusammen, die das Konzept der ForwardFarms international entwickelt haben. Ausprobiert werden Anwendungen von Bayer oder Drittanbietern.